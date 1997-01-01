Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»

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Описание: первый год жизни один из самых важных для дальнейшего развития ребенка. Именно в этот период закладываются основы эмоционального интеллекта, памяти. Совместные занятия мамы с малышом помогут укрепить родственную связь, развить взаимопонимание, ускорить развитие ребенка.

Во время занятий большое внимание уделяется развитию тактильных навыков, музыкальному развитию, основам взаимодействия в коллективе. В программе каждого занятия музыкальная разминка, тренировка мелкой моторики, разминка на мячах.

Чем полезны занятия для детей до 2 лет:

занятия способствуют развитию элементарного музицирования – это знакомство с музыкальными инструментами, голосовые игры, инструментальные импровизации и развитие чувства ритма;

занятия помогают изучать различные свойства материалов: сыпучие материалы, жидкости, тактильные ощущения, цвета, запахи;

происходит развитие творческого потенциал ребенка, его знакомство с различными материалами: акварель, гуашь, тесто, пластилин, глина, восковые мелки, природные материалы.

Развивающие занятия для детей от 3 до 5 лет приносят пользу на следующем этапе развития:

дети учатся ощущать и переживать музыку чувственно, развивают музыкальный слух, чувство ритма, координацию движений и концентрацию внимания;

развивают абстрактное мышление: сравнение, обобщение, классифицирование, анализ, синтез и умозаключения;

знакомятся окружающим миром: изучают природные явления, история, профессии, страны;

совершенствуют владение языком – осваивают новые слова, учатся правильно строить предложения.

Стоимость:

абонемент на месяц (8 занятий) - 4000 рублей;

одно занятие - 700 рублей.

Возрастные группы:

от 1 до 2 лет;

от 3 до 5 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.