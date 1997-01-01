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        Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»

        Развивающие занятия в школе развития «Солнечный остров»

        Тел: <i></i>
        Развитие детей
        Рейтинг: 7.0
        Цена: 700 - 4000
        Возраст: 1 - 5 лет
        Отзывов: 0
        Адреса
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        Владивосток, район 64, 71 микрорайоны, ул. Нейбута, 17
        Владивосток, район БАМ, ул. Ульяновская, 8
        Информация

        Описание: первый год жизни один из самых важных для дальнейшего развития ребенка. Именно в этот период закладываются основы эмоционального интеллекта, памяти. Совместные занятия мамы с малышом помогут укрепить родственную связь, развить взаимопонимание, ускорить развитие ребенка.

        Во время занятий большое внимание уделяется развитию тактильных навыков, музыкальному развитию, основам взаимодействия в коллективе. В программе каждого занятия музыкальная разминка, тренировка мелкой моторики, разминка на мячах.

        Чем полезны занятия для детей до 2 лет:

        • занятия способствуют развитию элементарного музицирования  – это знакомство с музыкальными инструментами, голосовые игры, инструментальные импровизации и развитие чувства ритма;
        • занятия помогают изучать различные свойства материалов: сыпучие материалы, жидкости, тактильные ощущения, цвета, запахи;
        • происходит развитие творческого потенциал ребенка, его знакомство с различными материалами:  акварель, гуашь, тесто, пластилин, глина, восковые мелки, природные материалы.

        Развивающие занятия для детей от 3 до 5 лет приносят пользу на следующем этапе развития:

        • дети учатся  ощущать и переживать музыку чувственно, развивают музыкальный слух, чувство ритма, координацию движений и концентрацию внимания;
        • развивают абстрактное мышление: сравнение, обобщение, классифицирование, анализ, синтез и умозаключения;
        • знакомятся окружающим миром: изучают природные явления, история, профессии, страны;
        • совершенствуют владение языком – осваивают новые слова, учатся  правильно строить предложения.

        Стоимость:

        • абонемент на месяц (8 занятий) - 4000 рублей;
        • одно занятие - 700 рублей.

        Возрастные группы:

        • от 1 до 2 лет;
        • от 3 до 5 лет.

        Продолжительность: 1 час 30 минут.

        Частота занятий: 2 раза в неделю.

        Количество человек в группе: до 8-9 человек.

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