Резьба по дереву в Открытой мастерской "Древрика"

Информация

Описание: обучение представляет базовый курс резьбы по дереву. В течение занятий ребята учатся работать с резцами и разбираться в них, подбирать подходящую древесину, вырезают несложные красивые изделия, украшения.

Занятия подходят как мальчикам, так и девочкам, особенно усидчивым и любящим работать сосредоточенно и скрупулёзно.

Стоимость:

5350 рублей - курс занятий (4 занятия);

1500 рублей - разовое занятие.

Все необходимые материалы входят в стоимость обучения.

Возраст: от 12 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 2 человек.