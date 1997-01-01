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Резьба по дереву в Открытой мастерской "Древрика"
Цена: 1500 - 5350
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Первая речка, пр-т Океанский, 66
- +7 (423) 254-03-16
- +7 (902) 524-03-16 , WatsApp
- +7 (962) 335-73-28
Информация
Описание: обучение представляет базовый курс резьбы по дереву. В течение занятий ребята учатся работать с резцами и разбираться в них, подбирать подходящую древесину, вырезают несложные красивые изделия, украшения.
Занятия подходят как мальчикам, так и девочкам, особенно усидчивым и любящим работать сосредоточенно и скрупулёзно.
Стоимость:
- 5350 рублей - курс занятий (4 занятия);
- 1500 рублей - разовое занятие.
Все необходимые материалы входят в стоимость обучения.
Возраст: от 12 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 2 человек.
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