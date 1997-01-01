Рисование для малышей в "Mamas Center"

Информация

Описание: занятия стимулируют развитие творческих сторон личности, пространственного мышления, моторики рук, внимательности и усидчивости. Они расширяют кругозор, развивают наблюдательность, воображение. Занятия направлены на формирование художественного вкуса, воспитание эстетического отношения к произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст: от 1 до 3 лет.

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Елена Свищева.

Окончила Дальневосточный Федеральный Университет по специальности Социология. Занималась в Детской Художественной школе. Имеет большой опыт работы вожатой в детских лагерях, а так же преподавателем кружков по лепке и рисованию.