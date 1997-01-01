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Рисование для малышей в "Mamas Center"
Адреса
- +7 (423) 275-44-75
Информация
Описание: занятия стимулируют развитие творческих сторон личности, пространственного мышления, моторики рук, внимательности и усидчивости. Они расширяют кругозор, развивают наблюдательность, воображение. Занятия направлены на формирование художественного вкуса, воспитание эстетического отношения к произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 1 до 3 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Елена Свищева.
Окончила Дальневосточный Федеральный Университет по специальности Социология. Занималась в Детской Художественной школе. Имеет большой опыт работы вожатой в детских лагерях, а так же преподавателем кружков по лепке и рисованию.
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