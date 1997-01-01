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Рисование в Центре раннего развития "7 гномов"
Цена: От 2000
Возраст: 4 - 7 лет
Отзывов: 1
Адреса
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Владивосток, 64, 71 микрорайоны, ул. Невельского, 31 , Школа №80, каб. 308
- +7 (908) 443-10-94
Владивосток, Эгершельд, ул. Леонова, 66 стр. 2
- +7 (908) 443-10-94
Информация
Описание: на занятиях в изо-студии ребенок учится работать с разными изобразительными материалами: акварелью, гуашью, пастелью, карандашом, углем, пластилином, глиной. Дети учатся смешивать краски и получать новые цвета, знакомятся с законами перспективы, с помощью репродукций знакомятся с миром искусства. Занятия включают в себя обучение рисунку, лепке, аппликации, конструированию, инсталляции.
Стоимость: 2000 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: 7-10 человек.
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