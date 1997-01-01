Рисование в Центре раннего развития "7 гномов"

Информация

Описание: на занятиях в изо-студии ребенок учится работать с разными изобразительными материалами: акварелью, гуашью, пастелью, карандашом, углем, пластилином, глиной. Дети учатся смешивать краски и получать новые цвета, знакомятся с законами перспективы, с помощью репродукций знакомятся с миром искусства. Занятия включают в себя обучение рисунку, лепке, аппликации, конструированию, инсталляции.

Стоимость: 2000 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: 7-10 человек.