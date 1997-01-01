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Рисование в Детском центре "Фристайл"
Адреса
- +7 (423) 292-48-84
- +7 (908) 447-83-63 , Елена Викторовна
Информация
Описание: Основной задачей изостудии является общее художественно-эстетическое воспитание ребенка и развитие его творческих способностей.
На уроках ИЗО происходит формирование художественной культуры и выработка цветового композиционного мышления, а также профессиональных навыков в изобразительной работе различными материалами в различных техниках. Учащиеся знакомятся с акварелью, гуашью, масляными красками, пастелью, цветными акварельными карандашами и многими другими материалами и техниками. Вместе с рисунком ребята знакомятся с основами живописи, композиции, графики и прикладного искусства.
Главной задачей является развить способность видеть и изображать форму во всем многообразии ее цветовых отношений. Обучение учащихся начинается с упражнений, которые разработаны по принципу "от простого к сложному". Работая таким образом, ребята не углубляясь в трудный пока для них материал, уже знакомятся с правилами, основами и законами рисования. После выполнения упражнений ученики переходят к выполнению заданий на изучение свето-тени, передачи объема, знакомятся с понятиями свето-воздушной перспективы, пропорциями и колоритом. Уже к концу первого года обучения ребята совершенно самостоятельно справляются со многими сложными задачами поставленными перед ними.
Возраст: от 7-ми до 16-ти лет.
Расписание и частота занятий: занятия проходят 3 раза в неделю.
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость: 1800 руб. в месяц. Оплата занятий производится до 10 числа текущего месяца. После произведения оплаты, за ребенком закрепляется место в группе на один месяц. Оплата занятий производится за календарный месяц. Оплата за январь следующего года производится до 15 января. В случае отмены занятий или пропуска занятий по причине болезни ребенка, осуществляется перерасчет оплаты занятий за следующий месяц, на основании предоставленной медицинской справки.
Преподаватель: Михайлова Юлия Анатольевна - руководитель.
Форма одежды: сменная обувь, одежда, которую не слишком жалко испачкать: дети занимаются в фартучках, но лучше подстраховаться.
Дополнительные расходы: существует ежегодный взнос 1000 рублей. Для удобства взнос может быть разбит на две части для оплаты раз в полгода.
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