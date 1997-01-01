Рисование в Детском клубе "Теплица"

Информация

Описание: на занятиях по рисованию преподаватель бережно развивает способности детей к творчеству, дети наглядно получают представление об окружающем мире, форме, цвете, перспективе, композиции, обучаются различным техникам. В процессе рисования развивается память, мышление, воображение, эстетический вкус и творческие способности. Занятия проходят в уютной, дружеской атмосфере.

Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.

Возраст: от 5 до 6 лет.

Продолжительность: 45 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.