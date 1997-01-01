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Рисование в Детском клубе "Теплица"
Цена: От 3600
Возраст: 5 - 6 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Седанка, ул. Шестая, 20в
- +7 (423) 271-20-30
- +7 (914) 791-20-30
Информация
Описание: на занятиях по рисованию преподаватель бережно развивает способности детей к творчеству, дети наглядно получают представление об окружающем мире, форме, цвете, перспективе, композиции, обучаются различным техникам. В процессе рисования развивается память, мышление, воображение, эстетический вкус и творческие способности. Занятия проходят в уютной, дружеской атмосфере.
Стоимость: 3600 рублей - абонемент на 8 занятий.
Возраст: от 5 до 6 лет.
Продолжительность: 45 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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