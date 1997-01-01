Рисование в Художественной студии "Дар"

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Описание: художественные занятия построены на основе игры, в обучении используются нетрадиционные техники и правополушарное рисование.

Занимаясь творчеством, дети развивают умение анализировать и выделять свойства предметов, развивают наблюдательность, формируют художественный вкус и сенсорные способности - точный глазомер, зрительную оценку пропорций, чувство цвета и ритма.

В ходе обучения ребенок научится :

рисовать карандашами, красками, руками,

использовать различные техники декоративно-прикладного искусства (аппликацию, бумагопластику, оригами и многое другое),

работать с различными природными материалами.

Стоимость: 1600 рублей за 4 занятия. Материалы включены в стоимость.

Возрастные группы:

от 5 до 6 лет;

от 7 до 8 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 5 до 8 человек.