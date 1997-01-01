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Рисование в Художественной студии "Дар"
Цена: От 1600
Возраст: 5 - 8 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Чуркин, ул. Калинина, 49а
Информация
Описание: художественные занятия построены на основе игры, в обучении используются нетрадиционные техники и правополушарное рисование.
Занимаясь творчеством, дети развивают умение анализировать и выделять свойства предметов, развивают наблюдательность, формируют художественный вкус и сенсорные способности - точный глазомер, зрительную оценку пропорций, чувство цвета и ритма.
В ходе обучения ребенок научится :
- рисовать карандашами, красками, руками,
- использовать различные техники декоративно-прикладного искусства (аппликацию, бумагопластику, оригами и многое другое),
- работать с различными природными материалами.
Стоимость: 1600 рублей за 4 занятия. Материалы включены в стоимость.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет;
- от 7 до 8 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 5 до 8 человек.
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