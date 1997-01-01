Рисование в клубе Friends

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 5в
- +7 (984) 197-70-32
- +7 (423) 207-70-32
Информация
Описание: занятия рисованием развивают восприятие и воображение, помогают освоить графические навыки, учат наблюдать мир и дают детям новые знания об окружающей среде, а также развивают мелкую моторику рук.
Занятия рисованием проходят как для малышей, так и для ребят постарше. Малыши на уроках учатся видеть и представлять образы, а потом и воссоздавать их на бумаге, что помогает с раннего детства развить их творческие способности и эстетический вкус. Ребята младшего школьного возраста изучают на занятиях различные техники рисования, соврешенствуют свое мастрество и ризвиваются не только творчески, но и интеллектуально.
Стоимость:
- 500 рублей за одно занятие для групп 7-10 лет;
- 250 рублей за одно занятие для групп 4-7 лет.
Возрастные группы:
- от 4 до 7 лет;
- от 7 до 10 лет.
Продолжительность:
- 1 час 30 минут - группы 7-10 лет;
- 40 минут - группы 4-7 лет.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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