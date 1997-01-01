Рисование в клубе Friends

Информация

Описание: занятия рисованием развивают восприятие и воображение, помогают освоить графические навыки, учат наблюдать мир и дают детям новые знания об окружающей среде, а также развивают мелкую моторику рук.

Занятия рисованием проходят как для малышей, так и для ребят постарше. Малыши на уроках учатся видеть и представлять образы, а потом и воссоздавать их на бумаге, что помогает с раннего детства развить их творческие способности и эстетический вкус. Ребята младшего школьного возраста изучают на занятиях различные техники рисования, соврешенствуют свое мастрество и ризвиваются не только творчески, но и интеллектуально.

Стоимость:

500 рублей за одно занятие для групп 7-10 лет;

250 рублей за одно занятие для групп 4-7 лет.

Возрастные группы:

от 4 до 7 лет;

от 7 до 10 лет.

Продолжительность:

1 час 30 минут - группы 7-10 лет;

40 минут - группы 4-7 лет.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.