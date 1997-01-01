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Рисование в Мастерской художника
Цена: От 300
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
- +7 (914) 688-37-06
Информация
Описание: обучение живописи помогает детям развить творческие способности и фантазию. Рисуя, ребенок самовыражается, выражает на бумаге свои мысли и чувства. Рисование также благотворно влияет на психику ребенка, помогает снизить уровень стресса, успокоить и обрести гармонию.
Кроме того, благодаря рисованию развивается мелкая моторика, что способствует развитию мышления и речи у ребенка.
Стоимость: 300 рублей за одно занятие.
Возраст: от 4 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Преподаватель: Любовь Малёванная.
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