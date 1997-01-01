Рисование в Мастерской художника

Информация

Описание: обучение живописи помогает детям развить творческие способности и фантазию. Рисуя, ребенок самовыражается, выражает на бумаге свои мысли и чувства. Рисование также благотворно влияет на психику ребенка, помогает снизить уровень стресса, успокоить и обрести гармонию.

Кроме того, благодаря рисованию развивается мелкая моторика, что способствует развитию мышления и речи у ребенка.

Стоимость: 300 рублей за одно занятие.

Возраст: от 4 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Преподаватель: Любовь Малёванная.