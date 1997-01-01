Рисование в школе развития «Солнечный остров»

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Описание: необычные занятия по рисованию помогут пробудить в ребенке настоящего художника. Каждый урок как мастер-класс посвящен какой-то одной технике рисования, ребенок сможет попробовать и освоить сразу несколько способов создания картин.

За короткое время дети научатся рисовать необычным способом, используя технику правополушарного рисования, технику коллажа “терра”, или технику “Hot painting”. Преподаватель и дети не зацикливаются на прошлом опыте рисования, не сравнивают свои возможности.

На занятиях дети отключают логику с помощью необычных и оригинальных упражнений, открывают источник вдохновения и творческих возможностей, развивают интуицию.

Вместе с детьми к занятиям могут присоединиться и взрослые и заняться творчеством всей семьей.

Стоимость: 1000 рублей за занятие.

Возраст: от 4 до 18 лет и старше.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8-9 человек.