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Рисование в школе развития «Солнечный остров»
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Описание: необычные занятия по рисованию помогут пробудить в ребенке настоящего художника. Каждый урок как мастер-класс посвящен какой-то одной технике рисования, ребенок сможет попробовать и освоить сразу несколько способов создания картин.
За короткое время дети научатся рисовать необычным способом, используя технику правополушарного рисования, технику коллажа “терра”, или технику “Hot painting”. Преподаватель и дети не зацикливаются на прошлом опыте рисования, не сравнивают свои возможности.
На занятиях дети отключают логику с помощью необычных и оригинальных упражнений, открывают источник вдохновения и творческих возможностей, развивают интуицию.
Вместе с детьми к занятиям могут присоединиться и взрослые и заняться творчеством всей семьей.
Стоимость: 1000 рублей за занятие.
Возраст: от 4 до 18 лет и старше.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8-9 человек.
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