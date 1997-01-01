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Рисование в стиле аниме на Фабрике Заря
Цена: 800 - 3200
Возраст: 10 - 16 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 155
- +7 (908) 999-75-84
Информация
Описание: в программу входит обучение основам изобразительного искусства: композиции, анатомии, пропорциям, динамике формы и основам светотени.
Также ребенок научится:
- изображению фантастической анатомии (крыльем, клыков, хвостов и др.);
- выражению характера персонажа через его образ;
- рисованию эмоций;
- технике рисования аниме/манги с помощью специфических выразительных средст.
Обучение ориентировано на создание иллюстраций и комиксов в стиле, присущем японской анимации и манге.
Стоимость: 3200 рублей в месяц, разовое занятие - 800 рублей.
Возраст: от 10 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут (предусмотрен 15-минутный кофе-брейк во время занятия).
Расписание занятий:
- суббота с 12 до 14;
- воскресенье с 12 до 14;
- четверг с 14 до 16.
Количество человек в группе: 5 человек.
Преподаватель: Валерия Дорменко.
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