Рисование в стиле аниме на Фабрике Заря

Информация

Описание: в программу входит обучение основам изобразительного искусства: композиции, анатомии, пропорциям, динамике формы и основам светотени.

Также ребенок научится:

изображению фантастической анатомии (крыльем, клыков, хвостов и др.);

выражению характера персонажа через его образ;

рисованию эмоций;

технике рисования аниме/манги с помощью специфических выразительных средст.

Обучение ориентировано на создание иллюстраций и комиксов в стиле, присущем японской анимации и манге.

Стоимость: 3200 рублей в месяц, разовое занятие - 800 рублей.

Возраст: от 10 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут (предусмотрен 15-минутный кофе-брейк во время занятия).

Расписание занятий:

суббота с 12 до 14;

воскресенье с 12 до 14;

четверг с 14 до 16.

Количество человек в группе: 5 человек.

Преподаватель: Валерия Дорменко.