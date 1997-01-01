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Рисование во Дворце детского творчества
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 12 лет
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Адреса
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Владивосток, район Центр, пр-т Океанский, 43
- +7 (924) 338-47-76
Информация
Описание: занятия направлены на обучение рисованию и декоративно-прикладному творчеству. Программы развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, уверенно владеть приёмами моделирования объёмных композиций, рисовать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать дизайнерские формы, образы, объекты и предметы.
Стоимость: бесплатно.
Возрастные группы:
- от 6 до 7 лет;
- от 8 до 12 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю.
Преподаватель: Терентьева Оксана Федоровна.
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