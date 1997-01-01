Рисование во Дворце детского творчества

Информация

Описание: занятия направлены на обучение рисованию и декоративно-прикладному творчеству. Программы развивают у детей интерес к художественному творчеству, умение самостоятельно выбирать способ подачи и колорит своего произведения, уверенно владеть приёмами моделирования объёмных композиций, рисовать объекты живой и неживой природы, составлять композиции в соответствии с художественным замыслом, создавать дизайнерские формы, образы, объекты и предметы.

Стоимость: бесплатно.

Возрастные группы:

от 6 до 7 лет;

от 8 до 12 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю.

Преподаватель: Терентьева Оксана Федоровна.