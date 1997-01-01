Ритмика в Детском клубе "Ай да Я"

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Описание: занятия ритмикой очень напоминают уроки танцев, но при этом в течение урока акцент ставится на восприятии ритма. Ребенок учится правильно и адекватно воспринимать музыку, реагировать на нее, выражать свои эмоции и реакции посредством движений. Ритмика не только помогает детям научиться чувствовать музыку, но и обрести гармонию, стать спокойнее, избавиться от суеты. В то же время тихие и скромные дети смогут постепенно открыться миру, стать увереннее в себе благодаря занятиям.

Стоимость: 1900 рублей в месяц. Пробное занятие - бесплатно.

Возраст: от 4 до 6 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Преподаватели: Алина Кузьмина.