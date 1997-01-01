Риторика в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. На занятиях ребята научатся красиво говорить и вызывать интерес аудитории, смогут разбираться во всех речевых жанрах, а также следовать речевому этикету в общении.
Что даст обучение ребенку:
- ребенок сможет быть интересным аудитории, избавится от стеснения;
- освоит стилистику речи, научится применять различные жанровые техники и приемы;
- узнает, как достойно выиграть спор и при этом вывести беседу из конфликтного настроения в дружеское.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 4900 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 3500 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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