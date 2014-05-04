Информация

Описание: робототехника – это создание роботов с помощью специальных конструкторов. Она включает в себя 3 направления: конструирование, программирование и электронику. Задача педагога — знакомить ребенка с основами механики и развивать его навыки. Дети вовлекаются в процесс, им интересно самостоятельно создать робота и увидеть результат. Занятие сочетает развлечение и образование.

Возраст: от 4 до 11 лет.

Стоимость:

3000 - 3200 рублей.

Пробное занятие 750 рублей.

Продолжительность занятия: 60-90 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группах: от 6 до 8 человек.

Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.

Форма одежды: свободная, сменная обувь.

Дополнительные расходы: нет.