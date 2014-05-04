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Адреса
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Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
- +7 (929) 401-76-61
Информация
Описание: робототехника – это создание роботов с помощью специальных конструкторов. Она включает в себя 3 направления: конструирование, программирование и электронику. Задача педагога — знакомить ребенка с основами механики и развивать его навыки. Дети вовлекаются в процесс, им интересно самостоятельно создать робота и увидеть результат. Занятие сочетает развлечение и образование.
Возраст: от 4 до 11 лет.
Стоимость:
- 3000 - 3200 рублей.
- Пробное занятие 750 рублей.
Продолжительность занятия: 60-90 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группах: от 6 до 8 человек.
Профессиональная/непрофессиональная: профессиональная.
Форма одежды: свободная, сменная обувь.
Дополнительные расходы: нет.
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