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        Робототехника для детей в Центре развития робототехники

        Робототехника для детей в Центре развития робототехники

        Тел: +7 (914) 662-26-74
        Робототехника
        Рейтинг: 8.0
        Цена: 600 - 2400
        Возраст: 5 - 18 лет
        Отзывов: 1
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        Артём, ул. Партизанская, 2
        Владивосток, Вторая речка, ул. Иртышская, 12
        Информация

        Описание: занятия в центре робототехники способствуют развитию технических навыков, воображения, алгоритмического мышления. Благодаря выстроенной системе и погружению в практическую деятельность, дети получают теоретические знания, учатся конструировать и программировать, командной работе.
        Каждому возрасту подходит определенная программа. Можно посещать несколько программ параллельно.

        Центр развития робототехники является региональным представителем и организатором таких соревнований, как Робофест, ВРО, MATE ROV Competition.
        Проводит городские соревнования для детей 5-10 лет - Robokids Challenge. А также Robotics Tournаment - соревнования для участников от 14 лет, студентов и просто увлеченных техническим творчеством людей.

        Дети центра становятся мировыми чемпионами. 3 команды Центра в 2017 году стали победителями Всемирной робототехнической Олимпиады (WRO-2017) в Коста-Рике (2 золотые медали и 1 серебряная).
        С 2014 года команды ЦРР участвуют в региональных, всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике. За это время они побывали на соревнованиях в таких странах, как Канада, США, Индия, Коста-Рика.

        Возраст учеников: от 5 до 18 лет.

        Стоимость занятий: абонемент на месяц - 2400 рублей (4 занятия), разовое пробное занятие - 600 рублей.

        Продолжительность: 1 час 30 минут.

        Частота занятий: 1 раз в неделю.

        Количество человек в группе: от 8 до 10 человек.

        Преподаватели: в штате более 50 преподавателей, которые специализируются на разных программах.

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