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Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"
Адреса
- +7 (924) 338-69-06 , Руслан
- +7 (914) 656-49-16 , Александр
Информация
Описание: занятия в центре пробуждают у детей интерес к физике, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике и гуманитарным предметам.
С помощью образовательных наборов, специально разработанных учебных материалов дети собирают роботов, программируют их на различные действия (движение, звук, изменение цвета, определение расстояния и т.д.). Ребята знакомятся с законами природы, физики и математики. Наборы позволяют увидеть законы в действии, учат алгоритмизации и построению программ (при программировании роботов).
Занятия проходят в небольших по количеству группах ( до 10 человек), благодаря чему у преподавателя есть возможность находить индивидуальный подход к каждому ребенку.
Стоимость: абонемент на месяц - 2000 рублей (4 занятия).
Возраст: от 6 до 16 лет.
Продолжительность: от 1 часа 10 минут до 1 часа 20 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Преподаватели: Тимченко Александр Сергеевич, Сафин Руслан Равильевич.
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