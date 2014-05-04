Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"

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Описание: занятия в центре пробуждают у детей интерес к физике, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике и гуманитарным предметам.

С помощью образовательных наборов, специально разработанных учебных материалов дети собирают роботов, программируют их на различные действия (движение, звук, изменение цвета, определение расстояния и т.д.). Ребята знакомятся с законами природы, физики и математики. Наборы позволяют увидеть­ законы в действии, учат алгоритмизации ­и построению программ (при программирован­ии роботов).

Занятия проходят в небольших по количеству группах ( до 10 человек), благодаря чему у преподавателя есть возможность находить индивидуальный подход к каждому ребенку.

Стоимость: абонемент на месяц - 2000 рублей (4 занятия).

Возраст: от 6 до 16 лет.

Продолжительность: от 1 часа 10 минут до 1 часа 20 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Преподаватели: Тимченко Александр Сергеевич, Сафин Руслан Равильевич.