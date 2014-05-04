Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Робототехника в Детском центре "Мореход"
Адреса
- +7 (423) 230-11-41
- +7 (914) 710-22-41
- +7 (423) 230-12-57 , доб. 76-11
- +7 (914) 960-38-23
Информация
Описание: программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных устройств.
Целью курса является всестороннее развитие личности учащегося, развитие навыков конструирования, развитие логического мышления, а также мотивация учеников к изучению наук, естественного научного цикла: окружающего мира, краеведения, физики, информатики, математики.
В ходе обучения ребята учатся:
- анализировать, обобщать, систематизировать;
- работать в режиме творчества;
- принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска решения поставленной задачи;
- работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);
- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов;
- создавать действующие модели роботов на основе робототехнических наборов;
- программировать робота различных модификаций;
- корректировать программы при необходимости;
- демонстрировать технические возможности роботов.
Занятия организованны совместно с Центром Робототехники.
Стоимость: 1800 рублей в месяц, разовое занятие - 450 рублей.
Возрастные группы:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 15 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 1-3 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.
Преподаватель: Сорин Вадим Сергеевич - неоднократный участник и призер международных соревнований по робототехнике.
-
Секция "Roboforce" в Центре развития "Улыбка"От 7 до 15 лет От 700 до 3600 руб Частная
-
Робототехника в Детском клубе TotoroОт 5 до 10 лет От 1600 руб Частная
-
Робототехника в Детском клубе "Орленок"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
-
Робототехника в школе "Archi"От 5 до 13 лет От 500 до 4000 руб Частная
-
Школа моделизма и робототехники StartJuniorОт 4.5 до 14 лет Государственная
-
Робототехника в Семейном клубе "Кроха"От 7 до 16 лет От 700 до 2500 руб Частная
-
Робототехника для детей в Центре развития робототехникиОт 5 до 18 лет От 600 до 2400 руб Частная
-
Робототехника в Федеральной сети "Лига Роботов"От 6 до 17 лет От 1000 до 4000 руб Частная
-
Робототехника в МАУ ДО "Центринформ"От 9 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"От 6 до 16 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...