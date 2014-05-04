Робототехника в Детском центре "Мореход"

Информация

Описание: программа направлена на привлечение учащихся к современным технологиям конструирования, программирования и использования роботизированных устройств.

Целью курса является всестороннее развитие личности учащегося, развитие навыков конструирования, развитие логического мышления, а также мотивация учеников к изучению наук, естественного научного цикла: окружающего мира, краеведения, физики, информатики, математики.

В ходе обучения ребята учатся:

анализировать, обобщать, систематизировать;

работать в режиме творчества;

принимать нестандартный выход из ситуации в процессе поиска решения поставленной задачи;

работать с литературой, с журналами, в интернете (изучать и обрабатывать информацию);

самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов;

создавать действующие модели роботов на основе робототехнических наборов;

программировать робота различных модификаций;

корректировать программы при необходимости;

демонстрировать технические возможности роботов.

Занятия организованны совместно с Центром Робототехники.

Стоимость: 1800 рублей в месяц, разовое занятие - 450 рублей.

Возрастные группы:

от 7 до 9 лет;

от 10 до 15 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 1-3 раза в неделю.

Количество человек в группе: от 10 до 15 человек.

Преподаватель: Сорин Вадим Сергеевич - неоднократный участник и призер международных соревнований по робототехнике.