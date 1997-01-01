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Робототехника в Детском клубе Totoro
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Описание: робототехника стоит на стыке перспективных областей знания, таких, как механика, электроника, автоматика, конструирование, программирование.
Занятия в детском клубе проходят по двум программам, ориентированным на разный возраст детей.
Программа "Робо Кидс" ориентирована на детей от 5 до 6 лет, и направлена на освоение робототехники. Обучение построено таким образом, что детям легко и интересно создавать своих роботов. Занятия проходят в игровом формате и процессе технического творчества, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового типа мышления.
Для детей от 6 до 10 лет занятия проходят на специализированных конструкторах "Лего WeDo". Ребята учатся конструированию и элементарному программированию, узнают законы физики и основы механики. Каждый ребенок, используя конструктор, строит своего собственного робота и пишет для него программу. Такие занятия помогают ребятам научиться работать в команде и строить причинно-следственные связи.
Стоимость: 1600 рублей в месяц.
Возрастные группы:
- от 5 до 6 лет - кружок "Робо Кидс";
- от 6 до 10 лет - занятия с конструктором "Лего WeDo".
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю (график занятий формируется индивидуально).
Количество человек в группе: 6-8 человек.
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