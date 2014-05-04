Робототехника в Федеральной сети "Лига Роботов"

Информация

Описание: на занятиях по робототехнике дети учатся конструированию, программированию, алгоритмике, математике, физике и другим дисциплинам, которые необходимы будущему инженеру. Занятия проводятся на специализированных конструкторах LEGO Wedo 2.0, LEGO Mindstorms Education EV3. На каждом уроке создается новый робот.

В ходе обучения дети участвуют в российских и международных робототехнических соревнованиях и занимают призовые места.

Занятия включают теоретическую часть, где преподаватель с помощью презентаций и видеоматериалов объясняет ребятам основы робототехники. Затем дети приступают к конструированию. С помощью пошаговой инструкции они собирают робота, развивая мелкую моторику и пространственное воображение, учатся командной работе, а также программируют собранного робота и тестируют его.

В конце занятия ребята закрепляют пройденный материал, решают задачи и учатся самостоятельно мыслить. Кроме того, в конце занятия ученикам отводится время для свободного творчества и реализации собственных идей.

Стоимость: 4000 рублей в месяц, разовое занятие – 1000 рублей. Для детей из одной семьи предоставляется скидка в размере 500 рублей на второго и последующего ребенка.

Возраст: от 6 до 17 лет.

Продолжительность:

для школьников – 3 часа с перерывом в 10 мин и двумя физминутками,

для дошкольников – 2 часа с перерывом в 10 мин и двумя физминутками.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 12 человек.

Преподаватель: Дмитрий Громов.