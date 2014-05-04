Робототехника в клубе Friends

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Набережная, 5в
- +7 (984) 197-70-32
- +7 (423) 207-70-32
Информация
Описание: занятия робототехникой помогают развивать логическое и системное мышления, а также творческие способности. Понимание как работает автоматическое устройство и опыт конструирования пригодятся ребенку в любой деятельности, какую бы профессию он не выбрал в будущем.
Благодаря робототехнике ребенок на практике знакомится с черчением, 3D-моделированием, конструированием, постигает трехмерное восприятие пространства и многое другое.
Занятия по конструированию и программированию роботов проходят на основе наборов Lego Wedo 2.0
Стоимость: 500 рублей за одно занятие.
Возраст: от 7 до 10 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
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Робототехника в Федеральной сети "Лига Роботов"От 6 до 17 лет От 1000 до 4000 руб Частная
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Школа моделизма и робототехники StartJuniorОт 4.5 до 14 лет Государственная
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Робототехника в школе "Archi"От 5 до 13 лет От 500 до 4000 руб Частная
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Робототехника в Детском клубе "Орленок"От 6 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Робототехника в Студии RobodoОт 8 до 14 лет От 2700 руб Частная
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Робототехника в Клубе "Роботрек"От 5 до 18 лет До 3500 руб Частная
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Секция "Roboforce" в Центре развития "Улыбка"От 7 до 15 лет От 700 до 3600 руб Частная
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Робототехника в Детском центре "Мореход"От 7 до 15 лет От 450 до 1800 руб Государственная
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Робототехника в Центре инженерии и робототехники "ТехноКлуб"От 6 до 16 лет От 2000 руб Частная
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Робототехника в Детском клубе TotoroОт 5 до 10 лет От 1600 руб Частная
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