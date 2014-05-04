Робототехника в клубе Friends

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Описание: занятия робототехникой помогают развивать логическое и системное мышления, а также творческие способности. Понимание как работает автоматическое устройство и опыт конструирования пригодятся ребенку в любой деятельности, какую бы профессию он не выбрал в будущем.

Благодаря робототехнике ребенок на практике знакомится с черчением, 3D-моделированием, конструированием, постигает трехмерное восприятие пространства и многое другое.

Занятия по конструированию и программированию роботов проходят на основе наборов Lego Wedo 2.0

Стоимость: 500 рублей за одно занятие.

Возраст: от 7 до 10 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.