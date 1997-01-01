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Робототехника в МАУ ДО "Центринформ"
Адреса
- +7 (423) 231-80-66
Информация
Описание: занятия помогают развить у детей навыки аналитического и пространственного мышления, а также конструирования и программирования. В процессе решения практических задач дети осваивают использование в реальной жизни основных понятий и принципов механики, геометрии и информатики.
В ходе обучения они знакомятся с основами формальной логики и методами ТРИЗ, развивают навыки формулировать мысли в четкой логической последовательности, аргументированно отстаивать свою точку зрения, всесторонне анализировать ситуацию, самостоятельно находить возможные варианты задачи и выбирать наиболее оптимальный путь решения поставленной задачи, работать над проектом в команде.
В результате освоения программы дети последовательно учатся собирать и использовать простые узлы и механизмы, конструировать и программировать роботов разной степени сложности.
Занятия проходят по двум программам, рассчитанным на разный возраст детей. Для детей от 9 до 10 лет занятия проходят на базе конструктора LEGO WeDo. Для ребят от 11 лет и старше - на базе конструктора Lego Mindstorms.
Стоимость: бесплатно. Также есть дополнительные платные занятия для углубленного изучения предмета, посещаются по желанию.
Возрастные группы:
- младшая группа - от 9 до 10 лет (Lego WeDo);
- старшая группа - от 11 до 18 лет (Lego Mindstorms).
Продолжительность: 2 часа (в план занятия включены перерывы для физических разминок, упражнений для зрения и снятия усталости).
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: от 15 до 25 человек. В индивидуальных платных группах - от 5 до 10 человек.
Преподаватель: Лаптев Дмитрий Владимирович, Дубков Сергей Алексеевич.
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж 17 летОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж 10 летОтзывов: 0
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