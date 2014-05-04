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Робототехника в Семейном клубе "Кроха"
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Описание: занятия в секции робототехники помогают вызвать у детей интерес к сфере инноваций и высоких технологий. На занятиях дети осваивают комплекс базовых технологий, применяемых при создании роботов, и основные принципы механики и электротехники, а также изучают основы программирования в компьютерной среде моделирования ArduBlocks и ArduinoIDE.
В ходе обучения дети научатся грамотно выражать свою идею, проектировать ее техническое и программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию. Результатом обучения будут работающие механизмы или роботы с автономным управлением.
Робототехника поможет развить у ребенка навыки инженерного мышления, конструирования, программирования и эффективного использования кибернетических систем. Кроме того, работотехника развивает у ребенка мелкую моторику, внимательность, аккуратность, изобретательность. А также умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений.
Стоимость: 2500 рублей за 4 занятия, 700 рублей за одно занятие.
Возраст: от 7 до 16 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю (в зависимости от типа группы).
Количество человек в группе: 8-9 человек.
Преподаватель: Денисов Александр Евгеньевич - имеет степень магистра техники и технологии, опыт преподавания детям - 2 года.
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