Робототехника в школе "Archi"

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Описание: на занятиях дети знакомятся с основами конструирования, электроники, механики, физики, программирования, робототехники, геометрии и алгебре, а также учатся ставить перед собой технические задачи и решать их опытным путем.

В процессе создания робота развиваются творческие способности, пространственное воображение, креативное мышление, мелкая моторика. Робототехника дает базовые знания математики, информатики, механики, физики и много увлекательной информации о роботах со всего мира.

Стоимость: 4000 рублей в месяц, одно занятие - 500 рублей.

Возраст: от 5 до 13 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: 2 человека. Есть также индивидуальные занятия.

Преподаватель: Воложанинов Дмитрий Александрович.