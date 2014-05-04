Робототехника в Студии Robodo

Информация

Описание: робототехника - прикладная наука, объединяющая программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику.

Робототехника позволяет развить максимальное количество полезных навыков у ребенка:

пространственное мышление,

воображение, логику и творческие способности ребенка,

опыт работы в команде,

знание основ программирования,

знакомство с принципами проектирования и создания механизмов,

навык презентации своего проекта.

На занятиях дети получают теоретическую базу, на основе которой выполняют творческое задание. Преподаватель направляет и систематизирует работу учащихся.

Курс разделен на модули по уровням сложности. По завершении модуля дети создают групповой проект - решают задачу автоматизации или создания механизма, облегчающего нашу жизнь.

Стоимость: 2700 рублей в месяц.

Возраст: от 8 до 14 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 2 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 6 человек.

Преподаватели: Поддубная Светлана Владиславовна.