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Робототехника в Студии Robodo
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Описание: робототехника - прикладная наука, объединяющая программирование, алгоритмику, логику, механику, математику и физику.
Робототехника позволяет развить максимальное количество полезных навыков у ребенка:
- пространственное мышление,
- воображение, логику и творческие способности ребенка,
- опыт работы в команде,
- знание основ программирования,
- знакомство с принципами проектирования и создания механизмов,
- навык презентации своего проекта.
На занятиях дети получают теоретическую базу, на основе которой выполняют творческое задание. Преподаватель направляет и систематизирует работу учащихся.
Курс разделен на модули по уровням сложности. По завершении модуля дети создают групповой проект - решают задачу автоматизации или создания механизма, облегчающего нашу жизнь.
Стоимость: 2700 рублей в месяц.
Возраст: от 8 до 14 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 2 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 6 человек.
Преподаватели: Поддубная Светлана Владиславовна.
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