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Рукоделие в Центре учебной подготовки "Формула"
Цена: От 3900
Возраст: 7 - 17 лет
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Владивосток, район Вторая речка, пр-т 100-летия Владивостока, 103
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-04-44
Владивосток, район Луговая, ул. Луговая, 30
- +7 (423) 293-85-38
- +7 (924) 000-05-55
Информация
Описание: на занятиях юные мастерицы изучают основы бисероплетения и плетения «фенечек», вязание на спицах и крючком, макраме, валяние и квиллинг, свифт-цветы из бумаги, а также сладкие букеты. Девочки учатся делать оригинальные браслеты и украшения, вязать модную одежду, осваивают элементы узлов для декора квартиры, делают красивые игрушки из войлока и картины из бумаги.
Стоимость: 3900 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).
Возраст: от 7 до 17 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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