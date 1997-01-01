Рукоделие в Центре учебной подготовки "Формула"

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Описание: на занятиях юные мастерицы изучают основы бисероплетения и плетения «фенечек», вязание на спицах и крючком, макраме, валяние и квиллинг, свифт-цветы из бумаги, а также сладкие букеты. Девочки учатся делать оригинальные браслеты и украшения, вязать модную одежду, осваивают элементы узлов для декора квартиры, делают красивые игрушки из войлока и картины из бумаги.

Стоимость: 3900 рублей в месяц (продолжительность обучения - 2 месяца).

Возраст: от 7 до 17 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 10 человек.