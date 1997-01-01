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Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь"
Адреса
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация
Описание: занятия помогут ребенку полноценно развиваться физически, он станет сильнее, выносливее, а также получит навыки самообороны для защиты себя и близких в экстремальной ситуации. Кроме того, у ребенка появится дисциплинированность, самоконтроль и устойчивость психического здоровья.
Первое время занятия направлены на воспитание боевого духа, осознанности и нравственности, что необходимо для разумного и уместного применения силы в будущем.
Занятия проходят на базе владивостокской Федерации руковпашного боя и Межрегиональной спортивной федерации ММА.
Стоимость:
- 8 занятий - 2700 рублей в месяц;
- 12 занятий - 3200 рублей в месяц.
- разовое занятие - 350 рублей.
Возрастные группы:
- от 5 до 9 лет;
- от 10 лет и старше.
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе:
- от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;
- до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Чепкасов Александр Валентинович.
Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА, основатель Федерации рукопашного боя города Владивосток.
Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо. Чемпион Европы по рукопашному бою. Имеет опыт тренерской работы более 15 лет.
- Штука Владимир Андреевич - кандидат в мастера спорта, чемпион города и края по дзюдо в 2004, 2005, 2012 годах, бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан".
- Плехотин Алексей Николаевич - тренер-инструктор по рукопашному бою и ММА. Имеет опыт тренерской работы более 8 лет.
- Лычуха Алексей Сергеевич.
Является действующим спортсменом и членом сборной команды по рукопашному бою. Призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою 2014 года. Имеет опыт тренерской деятельности - 6 лет.
- Шухрай Юрий Александрович.
Имеет опыт тренерской работы - 15 лет.
Серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по самбо. Бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо. Чемпион России по дзюдо среди ветеранов. Трехкратный чемпион Азиатской части России, а также чемпион Сибири по самбо. Пятикратный чемпион Дальнего Востока и Приморского края по самбо. Чемпион Дальнего Востока и Приморского края по дзюдо; Многократный чемпион Погранвойск по самбо и рукопашному бою. Пятикратный чемпион Всероссийских турниров по самбо. Чемпион международного турнира по дзюдо. Двукратный чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.
- Ковалев Никита Андреевич - судья 3 категории соревнований по рукопашному бою, золотой призер Открытого чемпионата Дальнего Востока по Рукопашному Бою 2014 года.
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Стаж 17 летОтзывов: 1Стаж 17 летОтзывов: 0
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