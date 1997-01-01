Рукопашный бой в Спортивном клубе "Витязь"

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Описание: занятия помогут ребенку полноценно развиваться физически, он станет сильнее, выносливее, а также получит навыки самообороны для защиты себя и близких в экстремальной ситуации. Кроме того, у ребенка появится дисциплинированность, самоконтроль и устойчивость психического здоровья.

Первое время занятия направлены на воспитание боевого духа, осознанности и нравственности, что необходимо для разумного и уместного применения силы в будущем.

Занятия проходят на базе владивостокской Федерации руковпашного боя и Межрегиональной спортивной федерации ММА.

Стоимость:

8 занятий - 2700 рублей в месяц;

12 занятий - 3200 рублей в месяц.

разовое занятие - 350 рублей.

Возрастные группы:

от 5 до 9 лет;

от 10 лет и старше.

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе:

от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;

до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели:

Чепкасов Александр Валентинович.

Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА, основатель Федерации рукопашного боя города Владивосток.

Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо. Чемпион Европы по рукопашному бою. Имеет опыт тренерской работы более 15 лет.

Штука Владимир Андреевич - кандидат в мастера спорта, чемпион города и края по дзюдо в 2004, 2005, 2012 годах, бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан".

Плехотин Алексей Николаевич - тренер-инструктор по рукопашному бою и ММА. Имеет опыт тренерской работы более 8 лет.

Лычуха Алексей Сергеевич.

Является действующим спортсменом и членом сборной команды по рукопашному бою. Призер чемпионата России по армейскому рукопашному бою 2014 года. Имеет опыт тренерской деятельности - 6 лет.

Шухрай Юрий Александрович.

Имеет опыт тренерской работы - 15 лет.

Серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по самбо. Бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо. Чемпион России по дзюдо среди ветеранов. Трехкратный чемпион Азиатской части России, а также чемпион Сибири по самбо. Пятикратный чемпион Дальнего Востока и Приморского края по самбо. Чемпион Дальнего Востока и Приморского края по дзюдо; Многократный чемпион Погранвойск по самбо и рукопашному бою. Пятикратный чемпион Всероссийских турниров по самбо. Чемпион международного турнира по дзюдо. Двукратный чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.