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Русский язык в образовательном центре "Юниум"
Адреса
- +7 (924) 257-00-45
Информация
Описание: программа занятий помогает детям освоить грамматику, пунктуацию, изучить морфологические и орфографические правила, а также разобраться во всех тонкостях предмета.
Для детей младших классов занятия проходят в игровой форме, благодаря чему ученики быстрее и эффективнее осваивают новую информацию, а их мотивация к обучению заметно повышается.
Ученики старших классов приступают к системному изучению орфографии и пунктуации, а также формирование навыков комплексного анализа текста. Программа помогает им подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. На занятиях они закрепляют все основные темы школьной программы, учатся грамотно писать сочинения, самостоятельно находить и исправлять ошибки в своих текстах.
Чему научатся ребята:
- ориентироваться в необходимом материале;
- правильно применять на практике полученные знания;
- самостоятельно выполнять большинство сложных упражнений;
- успешно применять полученные навыки правописания;
- грамотно излагать мысли в устной и письменной форме;
- выполнять 70 - 80% заданий 1-й части ЕГЭ.
Стоимость: 3150 рублей в месяц.
Возраст: от 11 до 17 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 2 часа 25 минут.
Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).
Количество человек в группе: до 10 человек.
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