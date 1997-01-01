Русский язык в образовательном центре "Юниум"

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Описание: программа занятий помогает детям освоить грамматику, пунктуацию, изучить морфологические и орфографические правила, а также разобраться во всех тонкостях предмета.

Для детей младших классов занятия проходят в игровой форме, благодаря чему ученики быстрее и эффективнее осваивают новую информацию, а их мотивация к обучению заметно повышается.

Ученики старших классов приступают к системному изучению орфографии и пунктуации, а также формирование навыков комплексного анализа текста. Программа помогает им подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. На занятиях они закрепляют все основные темы школьной программы, учатся грамотно писать сочинения, самостоятельно находить и исправлять ошибки в своих текстах.

Чему научатся ребята:

ориентироваться в необходимом материале;

правильно применять на практике полученные знания;

самостоятельно выполнять большинство сложных упражнений;

успешно применять полученные навыки правописания;

грамотно излагать мысли в устной и письменной форме;

выполнять 70 - 80% заданий 1-й части ЕГЭ.

Стоимость: 3150 рублей в месяц.

Возраст: от 11 до 17 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 2 часа 25 минут.

Частота занятий: 1 раз в неделю (вечером в будни или в выходные).

Количество человек в группе: до 10 человек.