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Самбо (боевое)-дзюдо в Детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 7 - 14 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А , СК "Чемпион-1"
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: Различные системы единоборств и самозащиты разного, часто восточноазиатского происхождения; развивались главным образом как средства ведения рукопашного поединка. В настоящее время практикуются во многих странах мира в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью физическое и сознательное совершенствование совершенствование. Боевое самбо с элементами дзюдо, обучение ударной технике, нарабатывание специальной физической подготовки.
Возраст: от 7-и до 14-ти лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Владислав Вдовенко, СК "Чемпион".
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
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