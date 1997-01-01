Самбо (боевое)-дзюдо в Детском клубе "Чемпион"

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Описание: Различные системы единоборств и самозащиты разного, часто восточноазиатского происхождения; развивались главным образом как средства ведения рукопашного поединка. В настоящее время практикуются во многих странах мира в основном в виде спортивных упражнений, ставящих своей целью физическое и сознательное совершенствование совершенствование. Боевое самбо с элементами дзюдо, обучение ударной технике, нарабатывание специальной физической подготовки.

Возраст: от 7-и до 14-ти лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Владислав Вдовенко, СК "Чемпион".

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.