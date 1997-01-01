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Самбо для девочек в Центре спортивной подготовки
Адреса
- +7 (423) 240-17-05
Информация
Описание: занятия самбо способствуют гармоничному физическому развитию ребенка и укреплению его организма. Благодаря тренировкам развивается координация движений, ловкость, реакция, гибкость, быстрота, сила и выносливость. Кроме того, тренировки по самбо помогут воспитать в ребенке трудолюбие и усидчивость, а также закалить молодой организм к трудностям и дать ему уверенность для их преодоления.
Занимаясь самбо, ребенок формирует сильный характер, развивает целеустремленность и решительность, уверенность в себе, повышает самооценку.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах, сформированных по уровню подготовки.
Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.
Частота занятий: от 3 раз в неделю. Чем выше и профессиональныее уровень подготовки, тем чаще проходят занятия.
Количество человек в группе: 20-25 человек в начинающих группах, в профессиональных группах количество участников меньше.
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