Самбо для девочек в Центре спортивной подготовки

Информация

Описание: занятия самбо способствуют гармоничному физическому развитию ребенка и укреплению его организма. Благодаря тренировкам развивается координация движений, ловкость, реакция, гибкость, быстрота, сила и выносливость. Кроме того, тренировки по самбо помогут воспитать в ребенке трудолюбие и усидчивость, а также закалить молодой организм к трудностям и дать ему уверенность для их преодоления.

Занимаясь самбо, ребенок формирует сильный характер, развивает целеустремленность и решительность, уверенность в себе, повышает самооценку.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 7 до 18 лет. Занятия проходят в возрастных группах, сформированных по уровню подготовки.

Продолжительность: от 1,5 до 2 часов.

Частота занятий: от 3 раз в неделю. Чем выше и профессиональныее уровень подготовки, тем чаще проходят занятия.

Количество человек в группе: 20-25 человек в начинающих группах, в профессиональных группах количество участников меньше.