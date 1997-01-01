Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Самбо для малышей в детском клубе "Чемпион"
Цена: От 3500
Возраст: 3.5 - 4 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Некрасовская, пр-т Партизанский, 44А
- +7 (423) 240-40-22
Информация
Описание: Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы. Наша уникальная тренировка сочетает в себе лучшие техники боевых искусств для того, чтобы стать интереснее и полезнее для вашего ребёнка. Тренировка способствует развитию выносливости, точности движений, гибкости и реакции. Вырабатывает навыки самозащиты, учит дисциплине и самоконтролю, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.
Возраст: от 3,5 до 7-и лет.
Продолжительность: 1 час.
Стоимость: от 3500 рублей.
Преподаватели: Владислав Вдовенко, СК "Чемпион".
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
-
Тхэквондо в Детском клубе "Чемпион"От 7 до 7 лет Государственная
-
Секция Ушу в клубе "Сяо Лун"От 3 до 18 лет От 2000 до 2500 руб Частная
-
Каратэ в спорткомплексе ЮностьОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Айкидо в Спортивном клубе "Витязь"От 4 до 18 лет От 350 до 3200 руб Частная
-
Самбо в спортивной школе БогатырьОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Общая физическая подготовка в Центре "Атмосфера"От 7 до 12 лет От 500 до 6500 руб Частная
-
Кудо спортивном клубе БратОт 3 до 18 лет От 1200 до 1500 руб Частная
-
Спорт и самозащита в спортивном клубе AradorОт 6 до 18 лет От 2200 до 2200 руб Государственная
-
Айкидо в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Ушу в Школе воинских искусств "Саньшань"От 4 до 6 лет От 2000 руб Частная
Загрузка комментариев...