Самбо для малышей в детском клубе "Чемпион"

Информация

Описание: Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы. Наша уникальная тренировка сочетает в себе лучшие техники боевых искусств для того, чтобы стать интереснее и полезнее для вашего ребёнка. Тренировка способствует развитию выносливости, точности движений, гибкости и реакции. Вырабатывает навыки самозащиты, учит дисциплине и самоконтролю, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.

Возраст: от 3,5 до 7-и лет.

Продолжительность: 1 час.

Стоимость: от 3500 рублей.

Преподаватели: Владислав Вдовенко, СК "Чемпион".

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.