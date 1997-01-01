Тхэквондо в Спортивной школе "Русич"

Информация

Описание: занятия тхэквондо отлично развивают тело и дух, у ребенка появляется выносливость, сила, ловкость, хорошая координация, быстрая реакция. Занятия улучшают общую физическую подготовку ребенка, благодаря упражнениям у него появляется хорошая растяжка, гибкость. Изучив тхэквондо, ребенок всегда сумеет постоять за себя. Кроме того, благодаря этому боевому искусству у ребенка развивается дисциплинированность, что поможет ему не только в учебе, но и поспособствует достижению высоких результатов в карьере.

Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.

Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).

Возраст: от 6 до 18 лет.

Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).

Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).

Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Ким Артем Артурович - тренер-преподавательвторой категории, имеет 3 дан по тхэквондо.