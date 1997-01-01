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Тхэквондо в Спортивной школе "Русич"
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Описание: занятия тхэквондо отлично развивают тело и дух, у ребенка появляется выносливость, сила, ловкость, хорошая координация, быстрая реакция. Занятия улучшают общую физическую подготовку ребенка, благодаря упражнениям у него появляется хорошая растяжка, гибкость. Изучив тхэквондо, ребенок всегда сумеет постоять за себя. Кроме того, благодаря этому боевому искусству у ребенка развивается дисциплинированность, что поможет ему не только в учебе, но и поспособствует достижению высоких результатов в карьере.
Тренировки проходят на базе общеобразовательных школ города Владивостока.
Стоимость: бесплатно (количество бесплатных мест ограничено).
Возраст: от 6 до 18 лет.
Продолжительность: от 1 часа 30 минут до 2 часов (время зависит от возраста ребенка, дети постарше занимаются дольше).
Частота занятий: 3-4 раза в неделю или чаще (частота занятий зависит от возраста ребенка, уровня его подготовки и степени нагрузки, которая дается на занятии. У начальных групп занятия проходят реже).
Количество человек в группе: от 15 до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Ким Артем Артурович - тренер-преподавательвторой категории, имеет 3 дан по тхэквондо.
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