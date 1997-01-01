Самбо в фитнес-клубе "Start"

Информация

Описание: на занятиях ребенок осваивает способы самозащиты без оружия, учится в совершенстве владеть своим телом, использовать полученные умения и знания в конструктивном русле. Этот вид спортивного единоборства развивает общую и силовую выносливость, силу и гибкость мышц, ловкость и координацию. Ребенок не просто осваивает приемы, но и гармонично развивается в целом как личность.

Благодаря занятиям ребенок приобретает не только отличную физическую подготовку, но и высокий уровень самоорганизации, силу воли и устойчивые моральные ценности. Секция самбо формирует уверенность в себе и своих силах.

Стоимость:

месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;

месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;

разовое занятие - 300 рублей.

Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.

Возрастные группы:

от 5 до 11 лет;

от 11 до 18 лет.

Продолжительность: 1 час 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группах: до 10 человек.

Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Екатерина Агафонова - мастер спорта по борьбе самбо, инструктор по борьбе самбо и дзюдо.