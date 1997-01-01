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Самбо в фитнес-клубе "Start"
Адреса
- +7 (423) 261-33-15
- +7 (423) 231-01-64
- +7 (423) 251-87-45
Информация
Описание: на занятиях ребенок осваивает способы самозащиты без оружия, учится в совершенстве владеть своим телом, использовать полученные умения и знания в конструктивном русле. Этот вид спортивного единоборства развивает общую и силовую выносливость, силу и гибкость мышц, ловкость и координацию. Ребенок не просто осваивает приемы, но и гармонично развивается в целом как личность.
Благодаря занятиям ребенок приобретает не только отличную физическую подготовку, но и высокий уровень самоорганизации, силу воли и устойчивые моральные ценности. Секция самбо формирует уверенность в себе и своих силах.
Стоимость:
- месячный абонемент на 8 занятий - 2200 рублей;
- месячный абонемент на 12 занятий - 2600 рублей;
- разовое занятие - 300 рублей.
Абонементы дают возможность в течение месяца посещать занятия по любым направлениям фитнес-клуба.
Возрастные группы:
- от 5 до 11 лет;
- от 11 до 18 лет.
Продолжительность: 1 час 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группах: до 10 человек.
Форма: спортивная, приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Екатерина Агафонова - мастер спорта по борьбе самбо, инструктор по борьбе самбо и дзюдо.
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