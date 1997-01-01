Самбо в клубе "Бамбини"

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Описание: занятия самбо направлены на укрепление и развитие всего организма, что создает условия для активного и направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей ребенка. Самбо формирует такие качества, как ловкость, быстрота, гибкость, координация, умение ориентироваться в пространстве, выносливость и сила.

Техника самбо основана на борьбе, разнообразных бросках, удержаниях, болевых приемах. В процессе занятий ученики овладевают необходимыми навыками безопасного падения, получают хорошую основу для дальнейшего развития. На занятиях дети знакомятся с основами борьбы, которые в дальнейшем перерастут в умение и знание техники борьбы самбо.

Занятия вырабатывают у ребенка усидчивость, внимание, трудолюбие, уже в этом возрасте ребенок учится преодолевать трудности, добиваться поставленной цели. Ученики, достигшие определенного уровня в обучении, регулярно принимают участие в городских и краевых соревнованиях и показывают хорошие результаты.

Стоимость: 2800 рублей в месяц.

Возраст: от 7 до 12 лет.

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Образцов Иван Анатольевич.

Кандидат в мастера спорта России, многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо, многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо.

Судья первой категории по самбо.

Председатель судейской коллегии Федерации самбо и дзюдо г. Владивостока. Стаж преподавания - 6 лет.