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Самбо в клубе "Бамбини"
Адреса
- +7 (423) 255-09-09
Информация
Описание: занятия самбо направлены на укрепление и развитие всего организма, что создает условия для активного и направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных способностей ребенка. Самбо формирует такие качества, как ловкость, быстрота, гибкость, координация, умение ориентироваться в пространстве, выносливость и сила.
Техника самбо основана на борьбе, разнообразных бросках, удержаниях, болевых приемах. В процессе занятий ученики овладевают необходимыми навыками безопасного падения, получают хорошую основу для дальнейшего развития. На занятиях дети знакомятся с основами борьбы, которые в дальнейшем перерастут в умение и знание техники борьбы самбо.
Занятия вырабатывают у ребенка усидчивость, внимание, трудолюбие, уже в этом возрасте ребенок учится преодолевать трудности, добиваться поставленной цели. Ученики, достигшие определенного уровня в обучении, регулярно принимают участие в городских и краевых соревнованиях и показывают хорошие результаты.
Стоимость: 2800 рублей в месяц.
Возраст: от 7 до 12 лет.
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Образцов Иван Анатольевич.
Кандидат в мастера спорта России, многократный победитель Дальневосточного федерального округа и Приморского края по самбо и дзюдо, многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров по самбо и дзюдо.
Судья первой категории по самбо.
Председатель судейской коллегии Федерации самбо и дзюдо г. Владивостока. Стаж преподавания - 6 лет.
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