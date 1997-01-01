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Самбо в спортивном клубе Самбо 70
Цена: 2500 - 2500
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Борисенко, ул. Борисенко, 33
- +7 (423) 248-05-88
- +7 (950) 287-05-88
Информация
Описание: В программу входит общефизическое развитие.
Возраст: от 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: 2500 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
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