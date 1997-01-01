Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Самбо в спортивном клубе Шторм
Цена: 3000 - 3000
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Владивосток, район Некрасовская, пр-т Партизанский, 62а
Владивосток, район Вторая речка, ул. Кирова, 25в
Информация
Описание: В программу входит общефизическое развитие.
Возраст: От 7-ми до 18-ти лет.
Продолжительность занятия: 1-2 часа.
Преподаватели: Останин Дмитрий Валентинович - тренер-преподаватель.
Стоимость: 3000 руб. в месяц.
Форма: приобретается самостоятельно.
-
Дайдо-дзюку для девочек в Центре спортивной подготовкиОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Каратэ в Академии боксаОт 6 до 18 лет До 2000 руб Частная
-
Кунгфу для детей в Академии КунгфуОт 3 до 18 лет Государственная
-
Художественная гимнастика в Краевом доме физкультурыОт 4 до 16 лет Частная
-
Айкидо для детей в ПРОО "Федерации Айкидо"От 4 до 18 лет До 2500 руб Частная
-
Кикбоксинг в спортивной школе БастионОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Вольная борьба в спортивной школе БогатырьОт 6 до 15 лет Бесплатно Государственная
-
Самбо в спортивном клубе Самбо 70От 7 до 18 лет От 2500 до 2500 руб Частная
-
Акробатика и прыжки на батуте в Центре "FLYclub"От 6 до 13 лет От 3200 до 3200 руб Частная
-
Самбо для детей в Детском центре "Мореход"От 7 до 7 лет Государственная
Загрузка комментариев...