Самбо в Спортивном комплексе "Арена Спорта"

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Описание: Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.

Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности.

Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину.

Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы.

Возраст: от 8 лет и старше.

Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:00. Вторник, четверг, суббота с 16:00 до 19:00.

Продолжительность занятия: 3 часа.

Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.

Количество человек в группе: 12 - 20 человек.

Преподаватели: Тимощук Олег Юрьевич.

Форма одежды: самбовка, шорты, борцовки.