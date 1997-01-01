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Самбо в Спортивном комплексе "Арена Спорта"
Адреса
- +7 (423) 276-10-10
- +7 (914) 706-10-10
Информация
Описание: Самбо — не только вид спортивного единоборства, это система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.
Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в работе и общественной деятельности.
Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину.
Традиции самбо уходят корнями в культуру народов России, в народные виды борьбы.
Возраст: от 8 лет и старше.
Расписание занятий: Понедельник, среда, пятница с 15:00 до 18:00. Вторник, четверг, суббота с 16:00 до 19:00.
Продолжительность занятия: 3 часа.
Стоимость: 300 рублей / разовая тренировка, 2000 рублей / месяц.
Количество человек в группе: 12 - 20 человек.
Преподаватели: Тимощук Олег Юрьевич.
Форма одежды: самбовка, шорты, борцовки.
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