Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь"

Информация

Описание: программа занятий состоит из большого количества упражнений, задействующих все тело ребенка. Упражнения включают акробатические элементы для развития координации, а также упражнения на растяжку, развитие которой необходимо для большинства боевых искусств.

Кроме того, на занятиях дети отрабатывают технику и боевые приемы различных направлений, таких как, самбо, дзюдо, айкидо.

Занятия проходят на базе Межрегиональной спортивной федерации ММА.

Стоимость:

8 занятий - 2700 рублей в месяц;

12 занятий - 3200 рублей в месяц.

разовое занятие - 350 рублей.

Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Частота занятий: 2-3 раза в неделю.

Количество человек в группе:

от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;

до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: