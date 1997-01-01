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Смешанные единоборства в Спортивном клубе "Витязь"
Цена: 350 - 3200
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Адреса
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Владивосток, Столетие, ул. Волховская, 14 , Спортивный клуб «Витязь»
Владивосток, Фадеева, ул. Фадеева, 16 , Спортивный клуб «Витязь»
- +7 (914) 792-44-16
- +7 (423) 263-92-64
Информация
Описание: программа занятий состоит из большого количества упражнений, задействующих все тело ребенка. Упражнения включают акробатические элементы для развития координации, а также упражнения на растяжку, развитие которой необходимо для большинства боевых искусств.
Кроме того, на занятиях дети отрабатывают технику и боевые приемы различных направлений, таких как, самбо, дзюдо, айкидо.
Занятия проходят на базе Межрегиональной спортивной федерации ММА.
Стоимость:
- 8 занятий - 2700 рублей в месяц;
- 12 занятий - 3200 рублей в месяц.
- разовое занятие - 350 рублей.
Возраст: от 4 до 18 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Количество человек в группе:
- от 7 до 10 человек в возрастных группах до 5 лет;
- до 15 человек в возрастных группах старше 5 лет.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели:
- Чепкасов Александр Валентинович. Президент Межрегиональной спортивной федерации ММА, основатель Федерации рукопашного боя города Владивосток. Мастер спорта по армейскому рукопашному бою и дзюдо. Чемпион Европы по рукопашному бою. Имеет опыт тренерской работы более 15 лет.
- Штука Владимир Андреевич - кандидат в мастера спорта, чемпион города и края по дзюдо в 2004, 2005, 2012 годах, бронзовый призёр Мастерского турнира "Тихий океан".
- Плехотин Алексей Николаевич - тренер-инструктор по рукопашному бою и ММА. Имеет опыт тренерской работы более 8 лет.
- Шухрай Юрий Александрович. Имеет опыт тренерской работы - 15 лет. Серебряный и бронзовый призер Чемпионата России по самбо. Бронзовый призер Чемпионата России по дзюдо. Чемпион России по дзюдо среди ветеранов. Трехкратный чемпион Азиатской части России, а также чемпион Сибири по самбо. Пятикратный чемпион Дальнего Востока и Приморского края по самбо. Чемпион Дальнего Востока и Приморского края по дзюдо; Многократный чемпион Погранвойск по самбо и рукопашному бою. Пятикратный чемпион Всероссийских турниров по самбо. Чемпион международного турнира по дзюдо. Двукратный чемпион Всероссийских турниров по дзюдо.
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