Самбо в спортивной школе Богатырь

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Адреса
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Владивосток, Баляева, ул. Адмирала Юмашева, 14Г
- +7 (423) 244-04-43
Информация
Описание: Занятие Самбо способствует развитию у детей силы, ловкости, гибкости и быстроты.
Возраст: От 6 до 18 лет.
Продолжительность занятия: 1,5 часа.
Стоимость: Бесплатно.
Преподаватель: Деревцов Сергей Александрович - тренер-преподаватель высшей категории, Федосов Игорь Витальевич - тренер-преподаватель высшей категории.
Форма: спортивная форма приобретается самостоятельно.
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