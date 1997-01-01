Самбо в СК "Юность"

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Информация
Описание: благодаря занятиям самбо ребенок получает общее физическое развитие, формирует такие способности, как ловкость, быстрота, гибкость, координация, умение ориентироваться в пространстве, выносливость и сила. Борьба вырабатывает у ребенка усидчивость, внимание, трудолюбие, уже в этом возрасте ребенок учится преодолевать трудности.
На начальном этапе обучения ребенок будет осваивать акробатические элементы, специальные и подготовительные упражнения, лежащие в основе борьбы, которые в дальнейшем перерастут в умение и знание техники самбо. Ребенок овладеет необходимыми навыками безопасного падения, получит хорошую основу для дальнейшего своего развития.
В старшем возрасте ребенок начинает знакомиться с элементами борьбы. В этот период ведется работа по устранению недостатков в уровне физической подготовленности за счет тренировок направленных на развитие отдельных физических качеств (сила, быстрота, ловкость, выносливость и др.). Также ребенок осваивает и совершенствует технику самбо: приемы, защиту, комбинации. В ходе обучения он воспитывает в себе моральные и волевые качества.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 7 до 18 лет.
Продолжительность: 1,5 часа.
Частота занятий: 2-3 раза в неделю.
Форма: кимоно приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Алимасов Виталий Михайлович.
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