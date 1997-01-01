Сценаристика в Школе Телевидения

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Адреса
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Владивосток, район Центр, ул. Алеутская, 14а
- +7 (902) 055-10-26
- +7 (423) 202-51-85
Информация
Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе обучения ребята будут учиться создавать авторский сценарий по всем правилам кинематографии, распределять роли, придумывать интересный сюжет, а также начнут разбираться в современных кино-жанрах.
Чему научится ребенок:
- придумывать яркие образы, впускать в сюжетную линию интересных героев;
- разбираться в жанрах кинематографии;
- снимать авторские фильмы;
- презентовать свой дебютный кинопроект.
После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.
Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.
Возраст: от 8 до 16 лет.
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.
Количество человек в группе: до 10 человек.
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