Сценаристика в Школе Телевидения

Информация

Описание: занятия проводит филиал Санкт-Петербургской Школы телевидения. В ходе обучения ребята будут учиться создавать авторский сценарий по всем правилам кинематографии, распределять роли, придумывать интересный сюжет, а также начнут разбираться в современных кино-жанрах.

Чему научится ребенок:

придумывать яркие образы, впускать в сюжетную линию интересных героев;

разбираться в жанрах кинематографии;

снимать авторские фильмы;

презентовать свой дебютный кинопроект.

После обучения ребятам выдается сертификат. Кроме того, по запросу выдается сертификат международного образца, подтверждающий знания и навыки заграницей.

Стоимость: 7200 рублей за весь курс (6 занятий). Со скидкой - 5200 рублей.

Возраст: от 8 до 16 лет.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Частота занятий: 1-2 раза в неделю. График занятий гибкий, есть возможность заниматься с разными группами.

Количество человек в группе: до 10 человек.