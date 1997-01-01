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Сценическая речь в "Mamas Center"
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Описание: на занятиях дети учатся правильно говорить, произносить звуки. Занятия по Сценической речи способствуют развитию артикуляции, голосового, слухового аппарата, речевого дыхания и внимания. Занятия развивают пассивный словарь ребёнка, остроту и скорость мышления.
Стоимость:
- Разовое занятие - 600 рублей.
- Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.
Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.
Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:
- 4 занятия - 2190 рублей
- 8 занятий - 3590 рублей
- 12 занятий - 4690 рублей
Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 7 лет.
Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.
Частота занятий: 1 раз в неделю.
Количество человек в группе: до 8 человек.
Преподаватель: Ксения Заиграева.
Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности «Режиссёр театрального коллектива». Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором.
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