Сценическая речь в "Mamas Center"

Информация

Описание: на занятиях дети учатся правильно говорить, произносить звуки. Занятия по Сценической речи способствуют развитию артикуляции, голосового, слухового аппарата, речевого дыхания и внимания. Занятия развивают пассивный словарь ребёнка, остроту и скорость мышления.

Стоимость:

Разовое занятие - 600 рублей.

Абонемент: 4 занятия - 1970 рублей, 8 занятий - 3230 рублей, 12 занятий - 4220 рублей.

Этот абонемент актуален для определенных занятий по выбранному направлению.

Также в центре существуют общие абонементы на посещение любых занятий по выбору:

4 занятия - 2190 рублей

8 занятий - 3590 рублей

12 занятий - 4690 рублей

Кроме того, существует безлимитный абонемент на безлимитное посещение любых занятий - 5999 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 7 лет.

Продолжительность: 45 минут + 15 игровых минут в подарок.

Частота занятий: 1 раз в неделю.

Количество человек в группе: до 8 человек.

Преподаватель: Ксения Заиграева.

Закончила Восточно-Сибирский Институт Культуры по специальности «Режиссёр театрального коллектива». Работала художественным руководителем, педагогом по актёрскому мастерству, педагогом организатором.