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        Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"

        Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"

        Количество преподавателей: 3
        Боевые искусства
        Рейтинг: 9.2
        Цена: От 3000
        Возраст: 4 - 18 лет
        Отзывов: 1
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        Владивосток, район Вторая речка, ул. Русская, 65б/2
        • +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
        • +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
        • +7 (423) 290-22-44 , звонки
        Владивосток, район Океанская, ул. Успенского, 19
        • +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
        • +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
        • +7 (423) 290-22-44 , звонки
        Информация

        Описание: айкидо относится к "интеллектуальным боевым искусствам". Тренировки развивают реакцию и координацию, силу и выносливость, концентрацию внимания, формируют психологическую устойчивость. В процессе занятий айкидо дети учатся уважительному отношению к партнеру, старшим и младшим. Занятия айкидо помогают избавиться от стресса, поддерживают хорошую физическую форму, учат основам самообороны и эстетики движений. В ходе обучения ребенок расширит круг общения, познакомится с японской культурой.

        Стоимость: 3000 рублей в месяц.

        Возраст: от 4 до 18 лет.

        Частота занятий: 3 раза в неделю.

        Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

        Количество человек в группе: до 10 человек.

        Форма одежды: спортивные штаны (обязательно должны быть закрыты колени) и футболка. Занятия проходят босиком. При желании можно приобрести кимоно.

        Расписание занятий:

        Ростовский Николай Витальевич (2 Дан Айкидо Айкикай),  пр. Столетия Владивостока (стадион Строитель) корпус единоборств:

        • Вт, Чт: 19.00-20.00, Сб: 17.00-18.30 Дети до 7 лет;
        • Вт, Чт: 20.00-21.30, Сб: 17.00-18.30 Дети 7-13 лет;
        • Вт, Чт: 21.30- 23.00, Сб: 18.30-20.00 с14 лет.

        Денисова Елена Николаевна (1 Дан Айкидо Айкикай), зал на Русской Вт., Чт., Сб.:

        • 10:00-11:30 Айки-мамы;
        • 16:00-17:00 С 6 до 8 лет;
        • 17:00-18:00 С 4 до 6 лет;
        • 20:15-22:00 с 14 лет.

        Зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):

        • Пн., Ср., Пт. 18:00-19:30 смешанная группа (5+).

        Аленин Алексей Алексеевич (2 Кю Айкидо Айкикай), зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):

        • Пн., Ср., Пт. 19:00-21:30 смешанная группа (5+).

        Зал на Русской Вт., Чт., Сб.:

        • 18:00-19:00 младшая группа (3-6);
        • 19:00-20:00 старшая детская группа (7+).
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