Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"

Информация

Описание: айкидо относится к "интеллектуальным боевым искусствам". Тренировки развивают реакцию и координацию, силу и выносливость, концентрацию внимания, формируют психологическую устойчивость. В процессе занятий айкидо дети учатся уважительному отношению к партнеру, старшим и младшим. Занятия айкидо помогают избавиться от стресса, поддерживают хорошую физическую форму, учат основам самообороны и эстетики движений. В ходе обучения ребенок расширит круг общения, познакомится с японской культурой.

Стоимость: 3000 рублей в месяц.

Возраст: от 4 до 18 лет.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут.

Количество человек в группе: до 10 человек.

Форма одежды: спортивные штаны (обязательно должны быть закрыты колени) и футболка. Занятия проходят босиком. При желании можно приобрести кимоно.

Расписание занятий:

Ростовский Николай Витальевич (2 Дан Айкидо Айкикай), пр. Столетия Владивостока (стадион Строитель) корпус единоборств:

Вт, Чт: 19.00-20.00, Сб: 17.00-18.30 Дети до 7 лет;

Вт, Чт: 20.00-21.30, Сб: 17.00-18.30 Дети 7-13 лет;

Вт, Чт: 21.30- 23.00, Сб: 18.30-20.00 с14 лет.

Денисова Елена Николаевна (1 Дан Айкидо Айкикай), зал на Русской Вт., Чт., Сб.:

10:00-11:30 Айки-мамы;

16:00-17:00 С 6 до 8 лет;

17:00-18:00 С 4 до 6 лет;

20:15-22:00 с 14 лет.

Зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):

Пн., Ср., Пт. 18:00-19:30 смешанная группа (5+).

Аленин Алексей Алексеевич (2 Кю Айкидо Айкикай), зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):

Пн., Ср., Пт. 19:00-21:30 смешанная группа (5+).

Зал на Русской Вт., Чт., Сб.: