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Айкидо в Центре развития физической культуры и спорта "Олимп"
Адреса
- +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
- +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
- +7 (423) 290-22-44 , звонки
- +7 (994) 005-15-69 , WA, Елена Николаевна
- +7 (902) 505-51-64 , WA, telegram, звонки, СМС
- +7 (423) 290-22-44 , звонки
Информация
Описание: айкидо относится к "интеллектуальным боевым искусствам". Тренировки развивают реакцию и координацию, силу и выносливость, концентрацию внимания, формируют психологическую устойчивость. В процессе занятий айкидо дети учатся уважительному отношению к партнеру, старшим и младшим. Занятия айкидо помогают избавиться от стресса, поддерживают хорошую физическую форму, учат основам самообороны и эстетики движений. В ходе обучения ребенок расширит круг общения, познакомится с японской культурой.
Стоимость: 3000 рублей в месяц.
Возраст: от 4 до 18 лет.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Продолжительность занятия: от 1 часа до 1 часа 30 минут.
Количество человек в группе: до 10 человек.
Форма одежды: спортивные штаны (обязательно должны быть закрыты колени) и футболка. Занятия проходят босиком. При желании можно приобрести кимоно.
Расписание занятий:
Ростовский Николай Витальевич (2 Дан Айкидо Айкикай), пр. Столетия Владивостока (стадион Строитель) корпус единоборств:
- Вт, Чт: 19.00-20.00, Сб: 17.00-18.30 Дети до 7 лет;
- Вт, Чт: 20.00-21.30, Сб: 17.00-18.30 Дети 7-13 лет;
- Вт, Чт: 21.30- 23.00, Сб: 18.30-20.00 с14 лет.
Денисова Елена Николаевна (1 Дан Айкидо Айкикай), зал на Русской Вт., Чт., Сб.:
- 10:00-11:30 Айки-мамы;
- 16:00-17:00 С 6 до 8 лет;
- 17:00-18:00 С 4 до 6 лет;
- 20:15-22:00 с 14 лет.
Зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):
- Пн., Ср., Пт. 18:00-19:30 смешанная группа (5+).
Аленин Алексей Алексеевич (2 Кю Айкидо Айкикай), зал на Океанской (МБОУ СОШ № 12):
- Пн., Ср., Пт. 19:00-21:30 смешанная группа (5+).
Зал на Русской Вт., Чт., Сб.:
- 18:00-19:00 младшая группа (3-6);
- 19:00-20:00 старшая детская группа (7+).
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Стаж 6 летОтзывов: 1Стаж 6 летОтзывов: 1
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Стаж 4 годаОтзывов: 3Стаж 4 годаОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж 8 летОтзывов: 1
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