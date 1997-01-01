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Секция чирлидинга в Альянсе Чирлидинга и Чир Спорта
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Описание: чирлидинг — яркий, зрелищный и эмоциональный вид спорта, который сочетает в себе элементы хореографии, гимнастики и акробатики.
Программа занятий включают в себя такие направления, как:
- Чир
- Хип-хоп
- Джаз
- Групповые станты
На занятиях с детьми проводятся упражнения на развитие выносливости, включающие элементы спортивной гимнастики, акробатики. А также упражнения на развитие координации и гибкости.
После достижения определенного уровня подготовки, ребята начинают участвовать в различных соревнованиях, чемпионатах России, а также получать спортивные разряды.
Возрастные группы:
- от 3 до 5 лет;
- от 6 до 8 лет;
- от 9 до 11 лет;
- от 12 до 16 лет и старше.
Стоимость занятий: от 2500 рублей до 3300 рублей в месяц (в зависимости от возраста и уровня подготовки, для детей, которые занимаются длительное время и имеют начальную подготовку стоимость ниже).
Продолжительность:
- для детей до 7 лет — 1 час 30 минут;
- для детей от 8 лет — 2 часа.
Частота занятий: 3-4 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 25 человек.
Преподаватели:
- Инна Комуницкая — главный тренер;
- Вероника Смышляева — хореограф;
- Ессения Макитра — тренер по художественной гимнастике;
- Михаил Морозов — тренер по акробатике.
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