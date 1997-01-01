Секция чирлидинга в Альянсе Чирлидинга и Чир Спорта

Информация

Описание: чирлидинг — яркий, зрелищный и эмоциональный вид спорта, который сочетает в себе элементы хореографии, гимнастики и акробатики.

Программа занятий включают в себя такие направления, как:

Чир

Хип-хоп

Джаз

Групповые станты

На занятиях с детьми проводятся упражнения на развитие выносливости, включающие элементы спортивной гимнастики, акробатики. А также упражнения на развитие координации и гибкости.

После достижения определенного уровня подготовки, ребята начинают участвовать в различных соревнованиях, чемпионатах России, а также получать спортивные разряды.

Возрастные группы:

от 3 до 5 лет;

от 6 до 8 лет;

от 9 до 11 лет;

от 12 до 16 лет и старше.

Стоимость занятий: от 2500 рублей до 3300 рублей в месяц (в зависимости от возраста и уровня подготовки, для детей, которые занимаются длительное время и имеют начальную подготовку стоимость ниже).

Продолжительность:

для детей до 7 лет — 1 час 30 минут;

для детей от 8 лет — 2 часа.

Частота занятий: 3-4 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 25 человек.

Преподаватели: