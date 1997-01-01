Секция дзюдо под руководством Федерации дзюдо Приморского края

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Описание: Занятия направлены на развитие физических, функциональных и профессиональных навыков дзюдо. Спортсмены проходят психологическую подготовку. Занятия дзюдо помогают развить в ребенке способность к взаимодействию с партнером и умение концентрироваться для достижения определенной цели. Дети учатся тому, насколько важна их роль во время работы в паре и ответственности перед партнером. Кроме того, это развивает в них дух товарищества. Дзюдо также учит брать на себя ответственность за свои действия и сотрудничать со всеми партнерами для достижения результата. Дзюдо воспитывает самодисциплину, ведь чтобы побеждать, они должны тренироваться.

Секция профессиональная. Участие в соревнованиях предусмотрено, в Федерации имеются сертификаты с тренерских семинаров в России и за рубежом.

Возраст: от 4-х лет и старше.

Расписание и частота занятий:

Детская группа (от 4-х лет): понедельник, среда, пятница в 17:00.

Взрослая группа (от 16 лет): вторник, четверг, суббота в 21:00.

Продолжительность: 60 - 90 минут.

Стоимость: от 2500 до 3000 руб./месяц.

Количество человек в группе: 5 - 10 человек.

Преподаватели: Шевцов Андрей Андреевич, Багила Денис Александрович.

Форма: кимоно для дзюдо (куртка, штаны, пояс), сланцы (форма приобретается самостоятельно).