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Секция дзюдо под руководством Федерации дзюдо Приморского края
Адреса
- +7 (914) 729-74-73
- +7 (914) 964-42-76
Информация
Описание: Занятия направлены на развитие физических, функциональных и профессиональных навыков дзюдо. Спортсмены проходят психологическую подготовку. Занятия дзюдо помогают развить в ребенке способность к взаимодействию с партнером и умение концентрироваться для достижения определенной цели. Дети учатся тому, насколько важна их роль во время работы в паре и ответственности перед партнером. Кроме того, это развивает в них дух товарищества. Дзюдо также учит брать на себя ответственность за свои действия и сотрудничать со всеми партнерами для достижения результата. Дзюдо воспитывает самодисциплину, ведь чтобы побеждать, они должны тренироваться.
Секция профессиональная. Участие в соревнованиях предусмотрено, в Федерации имеются сертификаты с тренерских семинаров в России и за рубежом.
Возраст: от 4-х лет и старше.
Расписание и частота занятий:
Детская группа (от 4-х лет): понедельник, среда, пятница в 17:00.
Взрослая группа (от 16 лет): вторник, четверг, суббота в 21:00.
Продолжительность: 60 - 90 минут.
Стоимость: от 2500 до 3000 руб./месяц.
Количество человек в группе: 5 - 10 человек.
Преподаватели: Шевцов Андрей Андреевич, Багила Денис Александрович.
Форма: кимоно для дзюдо (куртка, штаны, пояс), сланцы (форма приобретается самостоятельно).
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