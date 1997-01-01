Секция футбола "Лучики"

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Описание: занятия в школе проходят по английской концепции тренировок для дошколят. Отличительной особенностью этой модели является то, что занятия должны привить детям в первую очередь любовь к футболу, познакомить их с игрой, научить техническим элементам, опосредовано развивая в детях командные, коммуникативные навыки, лидерские и другие качества.
В этом возрасте важно заложить в ребятах общие и специальные навыки игры в футбол. Не перегружая физически, развивать тело, не требуя побед, привить любовь к игре и радость в тренировочном процессе. Каждому возрасту – свои подход и требования. Общую и специальную выносливость мальчики будут тренировать, когда станут старше. Учиться побеждать, когда станут парнями.
На начальном этапе обучения предпочтительна работа над координацией, моторикой, концентрацией, дисциплиной, ловкостью, реакцией, техникой бега, техникой обращения с мячом.
По результатам тренировок среди ребят отбираются игроки для продолжения обучения в школе футбольного клуба "Луч-Энергия".
Стоимость: 500 рублей за занятие.
Возраст: от 3 до 8 лет (занятия проходят в возрастных группах).
Продолжительность: 1 час.
Частота занятий: 3 раза в неделю.
Количество человек в группе: до 15 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватель: Сидоров Дмитрий Алексеевич, Романченко Александр Анатольевич, Попов Евгений Викторович, Молоков Евгений Валерьевич, Мельник Роман Александрович, Дахновский Олег Владимирович.
Все тренеры обладают профессиональными лицензиями и являются действующими тренерами Футбольного клуба "Луч-Энергия". Тренерский стаж - больше 10 лет.
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