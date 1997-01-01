Секция футбола "Лучики"

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Описание: занятия в школе проходят по английской концепции тренировок для дошколят. Отличительной особенностью этой модели является то, что занятия должны привить детям в первую очередь любовь к футболу, познакомить их с игрой, научить техническим элементам, опосредовано развивая в детях командные, коммуникативные навыки, лидерские и другие качества.

В этом возрасте важно заложить в ребятах общие и специальные навыки игры в футбол. Не перегружая физически, развивать тело, не требуя побед, привить любовь к игре и радость в тренировочном процессе. Каждому возрасту – свои подход и требования. Общую и специальную выносливость мальчики будут тренировать, когда станут старше. Учиться побеждать, когда станут парнями.

На начальном этапе обучения предпочтительна работа над координацией, моторикой, концентрацией, дисциплиной, ловкостью, реакцией, техникой бега, техникой обращения с мячом.

По результатам тренировок среди ребят отбираются игроки для продолжения обучения в школе футбольного клуба "Луч-Энергия".

Стоимость: 500 рублей за занятие.

Возраст: от 3 до 8 лет (занятия проходят в возрастных группах).

Продолжительность: 1 час.

Частота занятий: 3 раза в неделю.

Количество человек в группе: до 15 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватель: Сидоров Дмитрий Алексеевич, Романченко Александр Анатольевич, Попов Евгений Викторович, Молоков Евгений Валерьевич, Мельник Роман Александрович, Дахновский Олег Владимирович.

Все тренеры обладают профессиональными лицензиями и являются действующими тренерами Футбольного клуба "Луч-Энергия". Тренерский стаж - больше 10 лет.