Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция футбола в Детско-юношеской спортивной школе
Цена: Бесплатно
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 3
Адреса
Показать адреса на карте
Владивосток, Столетие, ул. Овчинникова, 14
- +7 (423) 236-11-45
- +7 (423) 236-18-19
- +7 (908) 448-06-41 , Афанасьев Евгений Иванович
Информация
Описание: Современная система спортивной подготовки детей. Развивает выносливость, развивает реакцию, увеличивает координацию тела, а также вырабатывает у ребенка тягу к труду и достижения поставленной цели.
Для зачисления в ДЮСШ необходимы следующие документы:
- заявление на имя директора школы от родителей учащегося (лиц, их заменяющих);
- личная карточка учащегося;
- медицинская справка о разрешении заниматься футболом;
- полис добровольного медицинского страхования от несчастных случаев.
На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.
Тренировки проводятся в разных районах города, в каждом районе свой преподаватель.
Возраст: 6-18 лет.
Продолжительность занятия: 90 минут.
Стоимость: бесплатно.
Форма: приобретается самостоятельно, спортивная, удобная.
-
Стаж 48 летОтзывов: 0Стаж 48 летОтзывов: 3
-
Секция футбола в Детской футбольной школе "Юниор"От 3 до 16 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Центр детского футбола «Футболион»От 3 до 8 лет От 600 до 3200 руб Частная
-
Баскетбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 5 до 18 лет От 300 до 2000 руб Государственная
-
Секция футбола в ДФШ "Олимпико"От 3 до 8 лет От 3600 до 3600 руб Частная
-
Волейбол для детей в Pacific Volley SchoolОт 10 до 15 лет От 200 до 2000 руб Частная
-
Волейбол в Спортивном комплексе "Арена Спорта"От 10 до 18 лет От 2200 до 2200 руб Частная
-
Футбол в Школе "Восток"От 3 до 7 лет От 4000 руб Частная
-
Баскетбол в спортивной школе СевостьяноваОт 5 до 18 лет От 300 руб Частная
-
Футбол в спорткомплексе ЮностьОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Гандбол в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...