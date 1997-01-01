Секция футбола в Детско-юношеской спортивной школе

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Описание: Современная система спортивной подготовки детей. Развивает выносливость, развивает реакцию, увеличивает координацию тела, а также вырабатывает у ребенка тягу к труду и достижения поставленной цели.

Для зачисления в ДЮСШ необходимы следующие документы:

заявление на имя директора школы от родителей учащегося (лиц, их заменяющих);

личная карточка учащегося;

медицинская справка о разрешении заниматься футболом;

полис добровольного медицинского страхования от несчастных случаев.

На этап начальной подготовки принимаются дети, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном возрасте.

Тренировки проводятся в разных районах города, в каждом районе свой преподаватель.

Возраст: 6-18 лет.

Продолжительность занятия: 90 минут.

Стоимость: бесплатно.

Форма: приобретается самостоятельно, спортивная, удобная.