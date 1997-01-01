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Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"
Адреса
- +7 (924) 232-43-19 , тренер Алексей Николаевич Сенюшкин
- +7 (964) 432-27-39 , тренер Максим Олегович Белокур
- +7 (914) 192-51-11 , директор клуба Игорь Викторович Дьяченко
- +7 (423) 235-00-00
- +7 (423) 260-64-45 , факс
Информация
Описание: футбол - это самый доступный и самый зрелищный вид спорта. Занимаясь футболом ребенок развивает мускулатуру, укрепляет костную систему, держит в тонусе свое тело с раннего возраста.
В футбольном клубе "Павино" весной, летом и осенью тренировки проходят на футбольном поле на свежем воздухе. Зимой клуб изучает основы и технику игры мини-футбола, а также проводит занятия в спортзалах.
Команды клуба – постоянные участники городских, краевых и межрегиональных соревнований, которые имеют опыт выступления в международных турнирах.
Стоимость: бесплатно.
Возраст: от 5 до 9 лет.
Продолжительность: 2 часа.
Частота занятий: 5-6 раз в неделю (занятия проходят в первую и вторую смену).
Количество человек в группе: до 20 человек.
Форма: приобретается самостоятельно.
Преподаватели: Алексей Николаевич Сенюшкин, Максим Олегович Белокур, Игорь Викторович Дьяченко.
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