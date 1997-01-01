Секция футбола в детском футбольном клубе "Павино"

Информация

Описание: футбол - это самый доступный и самый зрелищный вид спорта. Занимаясь футболом ребенок развивает мускулатуру, укрепляет костную систему, держит в тонусе свое тело с раннего возраста.

В футбольном клубе "Павино" весной, летом и осенью тренировки проходят на футбольном поле на свежем воздухе. Зимой клуб изучает основы и технику игры мини-футбола, а также проводит занятия в спортзалах.

Команды клуба – постоянные участники городских, краевых и межрегиональных соревнований, которые имеют опыт выступления в международных турнирах.

Стоимость: бесплатно.

Возраст: от 5 до 9 лет.

Продолжительность: 2 часа.

Частота занятий: 5-6 раз в неделю (занятия проходят в первую и вторую смену).

Количество человек в группе: до 20 человек.

Форма: приобретается самостоятельно.

Преподаватели: Алексей Николаевич Сенюшкин, Максим Олегович Белокур, Игорь Викторович Дьяченко.