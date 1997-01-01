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        Секция футбола в ДФШ "Олимпико"

        Секция футбола в ДФШ "Олимпико"

        Количество преподавателей: 1
        Спортивные игры
        Рейтинг: 8.1
        Цена: 3600 - 3600
        Возраст: 3 - 8 лет
        Отзывов: 6
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Владивосток, Луговая, ул. Светланская, 207 , школа №22
        Владивосток, Центр, ул. Капитана Шефнера, 2А
        • +7 (914) 703-04-08 , тренер Кулик Александр Александрович
        • +7 (924) 327-24-24 , по вопросам записи
        Информация

        Описание: цель спортивной организации - подготовить детей с юных лет к футболу. Дети получают абсолютно все возможности выразить себя на игровом поле, а также развить свои интеллектуальные и физические навыки. Футбол учит детей быть более внимательными, быстрыми, скоординированными, ребенок научится работать в команде. 

        Все тренировки проводятся под руководством детских тренеров, имеющих высшее физкультурное-педагогическое образование и опыт в работе с детьми данного возраста. На тренировках используется спортивный инвентарь, подобранный для данного возраста, включая облегченные детские мячи и ворота. 

        Дети участвуют в городских и краевых турнирах, товарищеских матчах. Также среди обучающихся проводятся различные спортивные  мероприятия внутри школы.

        Возраст: с 3-х лет.

        Расписание занятий: Для каждого года рождения предусмотрена отдельная группа со своим расписанием. Для удобства родителей занятия проходят в будние дни вечером и по выходным.

        Частота занятий: 2-3 тренировки в неделю.

        Продолжительность занятия: 1-1,5 часа, в зависимости от возрастной группы ребенка.

        Стоимость: 3600 руб./месяц.

        Преподаватели: Кулик Александр Александрович (главный тренер), Паренчук Михаил Михайлович (старший тренер), Москвитин Максим Валерьевич (тренер), Назиров Руслан Эльманович (тренер).

        Форма: Ребенок на занятии должен иметь при себе спортивную обувь, футболку и шорты. По желанию родители могут заказать фирменную форму школы с логотипом, номером и фамилией ребенка.

          Преподаватели секции

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