Секция футбола в ДФШ "Олимпико"

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Описание: цель спортивной организации - подготовить детей с юных лет к футболу. Дети получают абсолютно все возможности выразить себя на игровом поле, а также развить свои интеллектуальные и физические навыки. Футбол учит детей быть более внимательными, быстрыми, скоординированными, ребенок научится работать в команде.

Все тренировки проводятся под руководством детских тренеров, имеющих высшее физкультурное-педагогическое образование и опыт в работе с детьми данного возраста. На тренировках используется спортивный инвентарь, подобранный для данного возраста, включая облегченные детские мячи и ворота.

Дети участвуют в городских и краевых турнирах, товарищеских матчах. Также среди обучающихся проводятся различные спортивные мероприятия внутри школы.

Возраст: с 3-х лет.

Расписание занятий: Для каждого года рождения предусмотрена отдельная группа со своим расписанием. Для удобства родителей занятия проходят в будние дни вечером и по выходным.

Частота занятий: 2-3 тренировки в неделю.

Продолжительность занятия: 1-1,5 часа, в зависимости от возрастной группы ребенка.

Стоимость: 3600 руб./месяц.

Преподаватели: Кулик Александр Александрович (главный тренер), Паренчук Михаил Михайлович (старший тренер), Москвитин Максим Валерьевич (тренер), Назиров Руслан Эльманович (тренер).

Форма: Ребенок на занятии должен иметь при себе спортивную обувь, футболку и шорты. По желанию родители могут заказать фирменную форму школы с логотипом, номером и фамилией ребенка.