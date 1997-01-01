Выберите кружок или секцию для своего ребёнка
Секция футбола в Футбольной школе "Юниор"
Адреса
- +7 (914) 707-34-12
- +7 (994) 008-00-07
Информация
Описание: Футбол — это самый подходящий для дошкольного возраста вид спорта. Благодаря использованию специальных игровых методик, у детей пробуждается подлинный интерес к занятиям, и они всегда с нетерпением ждут начала следующей тренировки.
Занятия развивают координацию, скорость, внимание. Занятия в группе способствуют тому, что ребенок, взаимодействуя с другими детьми, учится общаться, конкурировать, выигрывать, также и проигрывать при поддержке тренеров и близких.
Каждый родитель может в любой момент попросить представителей школы организовать просмотр для своего ребенка. Это можно сделать как дистанционно (отправив видео тренерам детских академий), так и физически, посетив один из клубов.
Для выпускников школы создан футбольный клуб «Юниор», который выступает в 3-ем российском дивизионе. В клубе созданы условия для быстрого прогресса игроков и перехода их в клубы высших дивизионов. Это хорошая возможность для старта профессиональной карьеры 17-19 летнего футболиста.
Возраст: с 3 до 12 лет.
Частота занятий: Дети до 3-6 лет занимаются два раза в неделю. Старшая группа занимается 3-4 раза в неделю. Так же дети делятся на тех, кто занимается для себя и тех, кто хочет заниматься профессионально.
Продолжительность занятия: Длительность тренировок подобрана для различных групп детей. Детям 3-4 года рекомендуется 45-50 минут. Старшие дети занимаются 1.5 часа.
Стоимость: 3500 - 4000 руб., действует система скидок.
Количество человек в группе: от 6 до 15 человек.
Преподаватели: Левошко Сергей Александрович, Решетник Алексей Сергеевич.
Форма: Футболка, шорты, кроссовки для зала, с собой нужно взять воду без газа.
-
Стаж не указанОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж не указанОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 1
-
Футбол в Детской футбольной школе "Атлетик"От 3 до 7 лет От 600 до 3600 руб Частная
-
Футбол в Спортивной школе "Русич"От 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Гандбол в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Баскетбол в Спортивной школе "Старт"От 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Секция футбола в Детской футбольной школе "Юниор"От 3 до 16 лет От 4000 до 4000 руб Частная
-
Секция футбола в Детско-юношеской спортивной школеОт 6 до 18 лет Бесплатно Государственная
-
Баскетбол в спортивной школе БастионОт 9 до 11 лет Бесплатно Государственная
-
Секция футбола "Лучики"От 4 до 8 лет От 500 руб Частная
-
Волейбол для детей в Pacific Volley SchoolОт 10 до 15 лет От 200 до 2000 руб Частная
-
Футбол в спорткомплексе ЮностьОт 7 до 18 лет Бесплатно Государственная
Загрузка комментариев...