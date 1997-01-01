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        Секция футбола в Футбольной школе "Юниор"

        Секция футбола в Футбольной школе "Юниор"

        Количество преподавателей: 2
        Спортивные игры
        Рейтинг: 9.1
        Цена: 3500 - 4000
        Возраст: 3 - 12 лет
        Отзывов: 1
        Адреса
        Показать адреса на карте
        Артём, ул. Фрунзе, 32Б
        • +7 (914) 707-34-12
        Владивосток, Вторая речка, ул. Русская, 74А
        • +7 (994) 008-00-07
        Информация

        Описание: Футбол — это самый подходящий для дошкольного возраста вид спорта. Благодаря использованию специальных игровых методик, у детей пробуждается подлинный интерес к занятиям, и они всегда с нетерпением ждут начала следующей тренировки.

        Занятия развивают координацию, скорость, внимание. Занятия в группе способствуют тому, что ребенок, взаимодействуя с другими детьми, учится общаться, конкурировать, выигрывать, также и проигрывать при поддержке тренеров и близких.

        Каждый родитель может в любой момент попросить представителей школы организовать просмотр для своего ребенка. Это можно сделать как дистанционно (отправив видео тренерам детских академий), так и физически, посетив один из клубов.

        Для выпускников школы создан футбольный клуб «Юниор», который выступает в 3-ем российском дивизионе. В клубе созданы условия для быстрого прогресса игроков и перехода их в клубы высших дивизионов. Это хорошая возможность для старта профессиональной карьеры 17-19 летнего футболиста.

        Возраст: с 3 до 12 лет.

        Частота занятий: Дети до 3-6 лет занимаются два раза в неделю. Старшая группа занимается 3-4 раза в неделю. Так же дети делятся на тех, кто занимается для себя и тех, кто хочет заниматься профессионально.

        Продолжительность занятия: Длительность тренировок подобрана для различных групп детей. Детям 3-4 года рекомендуется 45-50 минут. Старшие дети занимаются 1.5 часа.

        Стоимость: 3500 - 4000 руб., действует система скидок.

        Количество человек в группе: от 6 до 15 человек.

        Преподаватели: Левошко Сергей Александрович, Решетник Алексей Сергеевич.

        Форма: Футболка, шорты, кроссовки для зала, с собой нужно взять воду без газа.

          Преподаватели секции

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